童踢同樂！深水埗落區訓練「幼苗」

由香港救助兒童會主辦，中國香港足球總會、深水埗體育會及基督教香港信義會天水圍青少年綜合服務中心支持協辦，「童踢同樂」計劃將於6月下旬正式啟動，昨日率先在香港救助兒童會總部舉行發布會，除該會主席簡俊傑、總幹事司徒恩外，深水埗總監高俊基、主教練郭嘉諾，以及兩名球員戴廷匡、尼高拉斯，連同足總代表亦有出席。

郭嘉諾積極尋找「下一站」 為期3年的「童踢同樂」融合計劃將分階段，為6至8歲初小和9至12歲高小，兩個年齡組的香港兒童提供結合社交情緒元素的足球訓練，今次計劃亦將擴展到深水埗、天水圍等地區，服務約1,100名兒童。為加強推廣，香港救助兒童會將於6月16日舉行Inspire Cup七人混合慈善足球賽，旨在提高大眾對兒童心理健康的關注，並為「童踢同樂」籌集資金。

深水埗主教練的郭嘉諾表示，儘管即將離隊，但他仍會參與球隊部分贊助及慈善活動，並透露自己正積極尋找「下一站」︰「香港搵球隊唔容易，亞洲好多地方嘅聯賽又開咗波，惟有做住足球相關嘅工作再等機會，但自己就傾向教一啲爭標球隊。」

此外，會後足總代表又提到來季超聯的比賽詳情：「預計8月中開季，盃賽數目同形式應該唔會太大變動，而隊數因為今年有升無降，我哋都會同甲組隊聯絡，但最多都係一隊。當然得11隊安排賽程係有難度，但我諗競賽部可以做到，大家唔使擔心。」■圖、文：李浚湣