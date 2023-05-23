羅馬賽封王麥維迪夫強勢迎法網

俄羅斯名將麥維迪夫周日迎來生涯首個泥地賽錦標，他於羅馬大師賽男單決賽，直落兩盤7比5力挫年僅20歲的丹麥新星魯尼，奪得個人第6個大師賽1000級賽事的冠軍，並將以2號種子身份出戰下周日（28日）展開的法國網球公開賽。

由於天雨影響令決賽推遲了上演，二人在這場紅土決戰爭持激烈，最終經過1小時41分鐘的爭逐後，麥維迪夫贏得今季第5項錦標，也將生涯累積的男單冠軍數目擴大至20個。

「我相信自己，可以贏盡世界上所有各項大賽。」麥維迪夫今次的奪冠之旅僅失去一盤，「與此同時，我不認為自己可以贏到紅土的大師賽……因為感覺經常做不出預期的表現。」不過，今次奪冠讓麥維迪夫改變心態，「在馬德里及蒙地卡羅的感覺都不太好，但我不知道在羅馬發生甚麼事，不過感覺很奇妙。」麥維迪夫袋走這項1000級冠軍後，其世界排名升上第2位，並將以2號種子資格出戰下周展開的法國網球公開賽。

梅萊專心備戰溫布頓 另一邊廂，擁有3個大滿貫錦標的英國名將梅萊，雖於月初曾贏得一項泥地挑戰賽，但最終決定放棄「打大佬」，避戰今屆法網︰「我要相信自己身體，所以我要做出最好的選擇，我希望可以在溫布頓做得更好。」英國的草地賽季將於6月初展開，而梅萊計劃參加皇后會盃，寓賽於操。

梅萊