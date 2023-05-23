年度「最佳金球」+「最佳撲救」6‧1起接受投票

由於球季在上周六（20日）才完結，時間緊逼的情況下，5月份「最佳金球」和「最佳撲救」，周四（25日）才接受公眾投票；而年度「最佳金球」和「最佳撲救」，公眾投票將會於6月1日展開，詳情請留意facebook專頁「我撐本地波」之公布。