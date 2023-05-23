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on.cc東網 × 香港超級聯賽Fb × 港台電視32 同步直播：香港足球明星選舉頒獎典禮 群星拱照港超聯

傑志 明加索夫 傑志 明加索夫
傑志 明加索夫
2022-23年度「香港足球明星選舉」頒獎典禮，今晚7時盛大舉行，到底這一晚會繼續由「3冠王」傑志成為大贏家，囊括各大獎項，定由今季在3大盃賽均有出色表現的東方、標準流浪和冠忠南區，再一次為球迷帶來驚喜？到時睇直播便一清二楚！（香港超級聯賽Fb、on.cc東網及港台電視32周二晚上7時直播）
本年度「香港足球明星選舉」，在上月（4月）21日至30日晚上11時59分期間接受公眾投票。頒獎禮上將會即場頒發包括「香港足球先生」、「最佳教練」、「香港足球明星十一人」、「最佳青年球員」、「最受球迷歡迎球星」，以及「球員之星」在內的17個獎項。
跟以往有點不同，本年度「香港足球明星十一人」會根據433陣式，來選出1位門將、4位後衞、3位中場和3位前鋒。門將最後3強為東方的葉鴻輝、港會費查，以及標準流浪梁興傑，前者始終是香港隊首席門將，加上東方有戰績支持，預期「阿輝」可大熱當選。
後衞方面，傑志季內能夠捧走3盃，穩健的防線演出居功至偉，而幾位後衞當中，當以37歲的中堅艾里奧，演出最為穩定，預期可以大熱跑出。另外，今季首度來港征戰港超聯的和富大埔中堅加比爾，頂上及腳下功夫兼備，陣上球味十足，深得球迷愛戴，「下半版」球隊中亦以他最大機會奪獎。
最佳中場「Fat Gor」獲認同
中場方面，季中開始成功洗脫壞孩子形象的標準流浪主力「Fat Gor」林衍廷，不僅獲得球迷認同，在早前公布的香港隊初選名單亦榜上有名，足證其今季之努力沒有白費，值得當選。
至於3個前鋒獎項，今季神射手之一的明加索夫，貴為「藍鳥」入球泉源的他技術全面，射術精湛，大熱當選毫無懸念！季中才加盟標準流浪的神田夢實，火速成為該隊球迷寵兒，主理罰球有一手，加上球運亨通，短短半季便錄得11個入球，最終跑出絕不為奇。
「最佳青年球員」各有捧場客
其餘獎項，「最佳青年球員」最後4強各有捧場客，東方孫銘謙貴為本地華人射手，當選理所當然；「最受球迷歡迎球星」預期是幾位人氣王之爭，包辦2月份「最佳金球」和「最佳撲救」獎項的港會門將費查，其入球片段紅遍全球，當選並不意外。
「最佳教練」和「足球先生」方面，傑志主帥朱志光和前鋒明加索夫，雙雙大熱當選的機會極濃，畢竟要挑戰「3冠王」這個頭銜，實在有點難度。
標準流浪 林衍廷標準流浪 林衍廷
標準流浪 林衍廷
理文 艾華頓理文 艾華頓
理文 艾華頓
晉峰 陳肇鈞晉峰 陳肇鈞
晉峰 陳肇鈞
港會 費查港會 費查
港會 費查
冠忠南區 佐佐木周冠忠南區 佐佐木周
冠忠南區 佐佐木周
東方 葉鴻輝東方 葉鴻輝
東方 葉鴻輝
和富大埔加比爾和富大埔加比爾
和富大埔加比爾
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