on.cc東網 × 香港超級聯賽Fb × 港台電視32 同步直播：香港足球明星選舉頒獎典禮 群星拱照港超聯

傑志 明加索夫

2022-23年度「香港足球明星選舉」頒獎典禮，今晚7時盛大舉行，到底這一晚會繼續由「3冠王」傑志成為大贏家，囊括各大獎項，定由今季在3大盃賽均有出色表現的東方、標準流浪和冠忠南區，再一次為球迷帶來驚喜？到時睇直播便一清二楚！（香港超級聯賽Fb、on.cc東網及港台電視32周二晚上7時直播）

本年度「香港足球明星選舉」，在上月（4月）21日至30日晚上11時59分期間接受公眾投票。頒獎禮上將會即場頒發包括「香港足球先生」、「最佳教練」、「香港足球明星十一人」、「最佳青年球員」、「最受球迷歡迎球星」，以及「球員之星」在內的17個獎項。

跟以往有點不同，本年度「香港足球明星十一人」會根據433陣式，來選出1位門將、4位後衞、3位中場和3位前鋒。門將最後3強為東方的葉鴻輝、港會費查，以及標準流浪梁興傑，前者始終是香港隊首席門將，加上東方有戰績支持，預期「阿輝」可大熱當選。

後衞方面，傑志季內能夠捧走3盃，穩健的防線演出居功至偉，而幾位後衞當中，當以37歲的中堅艾里奧，演出最為穩定，預期可以大熱跑出。另外，今季首度來港征戰港超聯的和富大埔中堅加比爾，頂上及腳下功夫兼備，陣上球味十足，深得球迷愛戴，「下半版」球隊中亦以他最大機會奪獎。

最佳中場「Fat Gor」獲認同 中場方面，季中開始成功洗脫壞孩子形象的標準流浪主力「Fat Gor」林衍廷，不僅獲得球迷認同，在早前公布的香港隊初選名單亦榜上有名，足證其今季之努力沒有白費，值得當選。

至於3個前鋒獎項，今季神射手之一的明加索夫，貴為「藍鳥」入球泉源的他技術全面，射術精湛，大熱當選毫無懸念！季中才加盟標準流浪的神田夢實，火速成為該隊球迷寵兒，主理罰球有一手，加上球運亨通，短短半季便錄得11個入球，最終跑出絕不為奇。

「最佳青年球員」各有捧場客 其餘獎項，「最佳青年球員」最後4強各有捧場客，東方孫銘謙貴為本地華人射手，當選理所當然；「最受球迷歡迎球星」預期是幾位人氣王之爭，包辦2月份「最佳金球」和「最佳撲救」獎項的港會門將費查，其入球片段紅遍全球，當選並不意外。

「最佳教練」和「足球先生」方面，傑志主帥朱志光和前鋒明加索夫，雙雙大熱當選的機會極濃，畢竟要挑戰「3冠王」這個頭銜，實在有點難度。

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