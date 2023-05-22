吳委峻姚采芸膺男女MVP

今屆Panasonic學界籃球邀請賽告一段落，英華書院及協恩中學封王稱后，兩校主力吳委峻及姚采芸分膺男、女子最有價值球員（MVP），其中吳委峻更包辦得分王和三分王獎項，成為「三料MVP」，威盡全場。

吳委峻「大心臟」完美演繹 MVP、得分王、三分王……吳委峻拿滿獎品，看着鏡頭笑得內斂，但一向「用成績說話」（以往訪問總是話不多）的他，罕見地，說了一大段話。

「英華成日被人看不起。」背負傳統勁旅的名字，在九龍區D1和佳得樂比賽不敵男拔，又在精英賽大熱倒灶，「尤其精英賽輸給聖若瑟，很多人說我們賴粒6號波。那段日子很不開心，練球也沒甚麼鬥志。」直到兩個月前飛往台灣，與HBL球隊能仁家商練習：「英華在香港算快，但別人比我們快一倍。年紀輕輕，做Gym力量又比我們大。」意識到沒有理由倦怠，他重新振作，朝着Panasonic冠軍進發。

4場比賽（前3場只打兩節），6球三分，41分，其中17分發生在決賽。他用行動演繹了「大心臟」三個字，也證明努力不會白費：「在這種天氣下，一星期練五、六、日，個個都好辛苦，但好值得。」他感謝家人、女朋友、教練朱耀明，當然不少得共同奮鬥的兄弟：「我們傷了幾個主力，鍾子豪、梁子森、莫煒謙......但隊友沒有放棄，個個都超出自己的實力，才有後面的事情發生。」

目標「香港最強」再打出國際 拍攝Panasonic場刊時，球員需要列出自己的位置和目標。吳委峻的答案特別深刻——打足五個位，還有「香港最強」。看似不知天高地厚，但敢做夢，就有實現的可能：「我想成為香港最勁，幫香港打出國際，不再讓別人說香港籃球唔掂。」

「拗柴丸」接棒傳承霸業 協恩中學隊長姚采芸於女子決賽一戰攻守兼備，賽後獲選為最有價值球員。這位協恩中鋒今場首節交出8分，帶領協恩迅速入局，最後以66比13大勝裘錦秋中學（葵涌），繼學界賽、精英賽之後再奪錦標。

17歲的姚采芸認為今次奪冠別具意義：「有種『come back』的感覺，之前的師姐都回來看我們比賽，像一種傳承。」這個自認為「協恩最沒有霸氣的隊長」，半場時就被教練訓斥她未做好領導角色，因而哭了一遍，最後她貢獻12分，加上防守表現出色，證明自己有能力接棒。

花名「拗柴丸」的姚采芸續道：「我自己都覺得未做到隊長的角色，但透過這些大賽累積信心，以前都是專注防守，今天好開心能得分，希望之後可以繼續進步。能夠獲選為MVP覺得好開心，我從未試過贏大賽MVP的，以前都是李佩沛，好驚喜！」

劍指學界馬拉松 協恩最後兩分鐘派上全部中六生，這個畫面亦令姚采芸相當感動，中六生畢業後，她期望自己能帶領師妹，繼續傳承協恩的「霸業」：「中六生真的打得好好，最尾放她們上場，好像已經沒有遺憾。Panasonic賽奪冠，像check list一樣，又完一個大賽，之後就到學界馬拉松。」