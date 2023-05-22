英華冧莊協恩8連霸

決賽日好戲連場fans嗌爆修頓 雲集全港最強勁旅的Panasonic學界籃球邀請賽一連四日賽事昨日假修頓圓滿結束！衞冕的協恩中學於決賽展現強悍攻防力，以66比13技壓裘錦秋中學（葵涌），成功寫下8連霸歷史。而壓軸男子決賽上演強強對決，英華書院及拔萃男書院鬥得難分難解，結果英華於最後關頭把握較佳，以43比39險勝男拔，順利封王。圖/文：許思彤、余樂詩、林卓臻、鄧文滔

夢幻對決英華激贏男拔 Panasonic學界籃球邀請賽昨日壓軸大戰，由英華書院火併拔萃男書院。熟悉的臉孔，一樣的夢幻對決，這次贏家是英華，憑着吳委峻和倪嘉仁合力攻入29分，以43比39擊敗拔萃男書院，達成3連霸。

英華、男拔分途擊敗北協和裘錦秋，連續兩屆會師決賽。英華沒給對手緩衝時間，開局已火力全開，任竣陽和倪嘉仁快攻，吳委峻充當炮台，單節射入3球三分，領先22比10。男拔靠身高1米94的吳翊旺肆虐籃下，打出7比0的攻勢止血，加上陳偉邦三分中鵠，半場追成21比28。

吳委峻倪嘉仁轟29分 男拔小將陳偉邦內外開弓，師兄也沒有懈怠，貼身招呼射手，又在內線築起高牆，令英華長達9分鐘只有2分，反超前31比30。英華的龍鑫博到「and 1」，雖然未能命中，但任竣陽壓哨補籃，領先34比31進入決勝節。

「拔萃」和「Let's Go Ying Wa」的打氣聲勢均力敵，但場上氣勢傾向男拔，皆因陳偉邦手感發燙，連取5分，再次反超前38比36。英華在壓力下，耗盡24秒進攻時間未能出手。眼看勝利快要溜走，吳委峻挺身而出，一記精彩的轉身上籃，再射入三分，硬是扳回42比38。最後關頭，倪嘉仁打出鐵血防守，接連阻擋陳偉邦和鍾志榮得分，雖然吞下五犯離場，但英華以43比39險勝男拔，達成3連霸，絕對值得。

協恩內外發炮大勝裘錦秋 至於Panasonic賽女子組終極戰，裘錦秋中學（葵涌）和衞冕的協恩中學重演精英賽4強戲碼，兩軍今季第3度交鋒，裘錦秋未能創造「奇迹」，協恩憑李佩沛和姚采芸各得14和12分，以66比13大勝，實現8連霸。

今季裘錦秋和協恩第3度交手，前兩次分別於精英賽第二階段及4強碰頭，裘錦秋兩仗分別以34比58及37比88告負。決賽回復4節停錶制，協恩沉着應戰，開段由姚采芸和黃雅婷於內線連得6分，控衞李佩沛穩住節奏，更投進三分球，一段9比0攻勢。

第4節勁入22分 裘錦秋團隊命中率不佳，一直無法拉近比分。相反協恩已經「熱好身」，隊長姚采芸單節轟8分，助球隊首節以20比4領先。第2節協恩的陳詠琛和李佩沛外圍發炮，內線亦有李心悅和姚采芸得分，拉開至30比4，裘錦秋僅靠張韻漾罰球「止血」，半場落後7比32。

裘錦秋王牌中鋒戴欣婷遭協恩貼身招呼，第3節才「開齋」，惟她之後再被「封鎖」，全場僅得2分。換邊後，協恩繼續控制戰局，第3節拋離至44比11。協恩最後一節進入「得分模式」，李佩沛連轟兩球三分，毛凱欣中距離得手，李心悅的後轉身放籃亦贏得不少掌聲，協恩單節狂轟22分，裘錦秋無法挽回劣勢，此節僅得2分，最終協恩以66比13大勝奪冠。

協恩中六生李佩沛打出身價，全場轟4記三分，共得14分，隊長姚采芸亦有12分進帳。裘錦秋則以張韻漾以7分居首。