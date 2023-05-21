「肥彭」包辦兩球 冠忠南區首奪菁英盃

「賽馬會菁英盃」昨於旺角大球場上演決賽，冠忠南區與理文爭奪冠軍寶座。結果南區憑史提芬彭利拿下半場梅開二度，以2比0擊敗理文。南區成功於「賽馬會菁英盃」封王，兼贏得參戰港超以來首項錦標。■圖/文：林卓臻、鄧文滔

南區3位正選U22球員包括伍瑋謙、容昊及陳傲軒，艾華、史提芬彭利拿及慕沙組成前場進攻三叉戟；理文則派出羅焯熙、許可臻及鄭進泓3位U22兵，荷西安祖夥拍余煒廉出任鎮守後防中路，洛迪古斯與基華尼頓肩負入球重責。

雙方開局互有攻守，5分鐘，基華尼頓左路落底傳中，南區川瀨浩太解圍卻踢向己隊大門幾乎擺烏龍，好在有伍瑋謙回身快將皮球沒收。1分鐘後，陳傲軒接應長傳，禁區內窄角度起腳僅僅高出。12分鐘，理文基華尼頓右路快放殺入禁區起腳，被伍瑋謙撲出底線。41分鐘，洛迪古斯傳入門前，基華尼頓一度將皮球射入網，可惜球證示意越位在先慘食詐胡，雙方半場互無紀錄。

「升超」後首項錦標落袋 換邊後，南區加強攻勢，48分鐘「肥彭」接應角球頂中網側。55分鐘，南區前場罰球機會，史提芬彭利拿直射破網，打破場上僵局。理文全力反撲，59分鐘羅焯熙中場攔截成功後，禁區外放冷箭，考驗不到伍瑋謙。63分鐘，亞哥斯達禁區內後腳傳球，基華尼頓一射中柱彈出。南區趁理文後防空虛，再取得入球，80分鐘李嘉耀放出長傳，史提芬彭利拿單刀扭過後備入替的理文門將鄧梓朗後，輕鬆射入，為南區鎖定勝局。最終南區以2比0擊敗理文，贏得「賽馬會菁英盃」冠軍，亦是球隊「升超」後第一冠。