力克青中協恩8連霸叫胡

至於另一場Panasonic賽女子4強，協恩中學憑着陳詠琛單節攻入10分，以27比17擊敗中華基督教青年會中學，率先打入決賽，朝8連霸進發。

「老對手」相遇，青中明顯有備而來，快速輪換，讓協恩無法打出行雲流水的開局，3分鐘過去，才藉着李佩沛的三分球「開齋」。干潁堯連取4分反超前，但雙拳難敵四手，加上陳詠琛、李心悅和姚釆芸不斷博犯，協恩半場領先9比6。

協恩後場組合陳詠琛和李佩沛射入三分球，青中前鋒李詩淇手起刀落「Answer 3」，再殺入籃下「And 1」。分數一直未拉開，陳詠琛乾脆接管比賽，單節豪取10分，加上姚釆芸和黃雅婷建功，以27比17擊敗青中，率先打入決賽，將與裘錦秋爭奪女子組冠軍。

陳詠琛︰希望帶起師妹 陳詠琛賽後指：「我開局未準備好，投籃準繩度不高，幸好熱身後，把握到關鍵球。」她更直言有危機感：「我們中六剛考完DSE，練球不多，細的（師妹）表現又未算好。分數這麼緊，真的有機會追不到，很大危機感。希望帶起班細，拿下Panasonic和馬拉松冠軍，達成四冠，傳承協恩傳統。」