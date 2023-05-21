on.cc東網直播：學界籃兒今爭王座 英華鬥北角協同 男拔撼裘錦秋

Panasonic學界籃球邀請賽昨日上演男子A組及D組賽事，上屆冠、亞軍英華書院和拔萃男書院分別取得兩勝晉級。今日修頓室內場會舉行男子組兩場4強及終極決賽，其中英華將會遇上精英賽8強對手北角協同中學，至於拔萃男書院則與裘錦秋中學（葵涌）爭入決賽。另外，女子組同日亦會決出后冠誰屬，由協恩迎戰青年會中學。（on.cc東網及睇體facebook周日下午3時起直播）圖、文：許思彤、余樂詩

昨日男子賽事由D組的4屆冠軍拔萃男書院打頭陣，大戰精英賽季軍喇沙書院，男拔今場明顯有備而來，甫開戰就大打快攻。喇沙初段未適應節奏，面對男拔強攻顯得有點吃力，加上男拔身型佔優搶得不少籃板球，鍾志榮單節7分，梁卓炫亦博得「and 1」拉開至16比2。陷入苦戰的喇沙由劉子睿罰球「止血」，惟男拔的黃浩霆再轟三分球，首節領先19比3。喇沙射手文佐鳴第二節射入三分球，為球隊振士氣，可惜機會太少，喇沙中後段僅以罰球得7分，至於男拔繼續掌控節奏，鄭祉活更個人連得7分，助男拔大勝27比15。

男拔「雪糕」要幫師兄圓夢 男拔第二場對德信中學，後者由男拔舊生、甲一前最有價值球員蔡再懃領軍。最終男拔憑鍾志榮得12分，以27比19再贏一場，強勢晉級4強，將大戰C組首名裘錦秋中學（葵涌）。男拔今年失落精英賽資格，眾將在Panasonic賽鬥心更盛，其中鍾志榮於小組賽合取19分，成為球隊晉級功臣。因為「鍾意玩、鍾意食」，鍾志榮有「雪糕」這個花名，和球場上表現拚命的他形成強烈對比。

第一次出戰Panasonic賽的他說，球隊齊心為中六生而戰：「有些中六師兄之後未必會參加『學界馬拉松』，所以Panasonic可能是他們最後一個比賽，我們都特別用心準備。第一次打Panasonic賽，好想幫師兄贏冠軍，幫他們一圓心願。」三年疫情下，學界比賽少之又少，「雪糕」十分珍惜每一場比賽，並視現役甲一球員兼師兄葉耀邦、梁嘉顯為榜樣，向着夢想進發。

英華小組賽連贏可藝蒙民偉 A組方面，衞冕的英華書院強勢登場，首場重遇精英賽4強對手嗇色園主辦可藝中學，憑任竣陽和吳委峻各得7分及6分，以30比18取勝，第二場亦以40比11大破蒙民偉書院，以小組首名之姿打入4強，將與B組首名北角協同中學爭決賽席位。