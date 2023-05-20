星級表演賽有睇頭

黎諾懿

火箭夢想隊Vs熱血戰士隊！ 除了學界爭霸，表演賽同樣精彩。由藝人、現役球員、贊助商和籃總代表組成的「火箭夢想隊」和「熱血戰士隊」將於今午3時25分對決，球迷萬勿錯過。

Panasonic作為本地籃球搖籃，培育無數球星，今屆賽事邀來五個前得獎者，與球迷一起重溫舊夢。「熱血戰士隊」由蔡再懃和葉偉恒領銜，兩人是拔萃男書院同窗，先後奪得2014及2015年MVP，夥拍視帝譚俊彥、香港小姐林鈺洧、陳曉華、劉穎鏇、「孖仔」周志文、周志康等，火力和顏值兼備。

「大師姐」陳欣汶都會參戰 「火箭夢想隊」由陳欣汶、胡兆智和吳嘉軒擔旗。協恩中學出身的陳欣汶履歷豐富，是三屆MVP、兩屆得分王兼一屆三分王，她於2021年赴美留學，成為首個進軍NCAA的本地女子球員。胡兆智（中華基督教會譚李麗芬紀念中學）為2009年MVP，吳嘉軒（英華書院）則為2013年三分王。藝人方面，有黎諾懿、鄭世豪、許家傑、「蔥頭」丘梓謙、郭柏妍等，勢掀熱話。

劉穎鏇 蔡再懃（右）將為熱血戰士隊披甲上陣。