完場前and 1建奇功戴欣婷︰多謝隊友支持

昨日女子Z組，裘錦秋中學（葵涌）在第2場對英華一戰贏得相當驚險，陣中雖有身高達1米84的中鋒戴欣婷坐鎮，但英華的隊長陳嘉欣表現毫無懼色，多次在戴欣婷面前搶得籃板球和得分，帶領英華第二節一度以21比12大幅領先。其後裘錦秋由戴欣婷策動反擊，最後30秒完成「and 1」及籃底得分，助球隊最終以27比23反勝。

「我是場上最強」

賽後，戴欣婷終於舒一口氣，不禁落淚：「好多謝隊友，我們能夠反敗為勝，好值得開心。」面對英華來勢洶洶的進攻，戴欣婷直言全場壓力甚大：「其實我當時好驚，因為已經兩犯在身，這個賽事累積4犯就要離場，我不在的話就會少一個得分點。我覺得自己有點無用，明明『高晒』，但就是搶不到籃板，又被對手不斷入楔得分，幸好自己及時調整。我對自己說，我是場上最強的一個，一定要為球隊贏得勝利。」