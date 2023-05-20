吳卓謙着火裘記男籃大逆轉晉級

至於Panasonic學界籃球邀請賽男子小組賽，上屆季軍裘錦秋中學（葵涌）面對張振興伉儷書院，在一度落後1比13下，上演驚天逆轉，憑着吳卓謙轟入3球三分，以26比21反勝對手，殺入4強，將與D組首名爭奪決賽資格。

Panasonic闊別四年回歸，男子12隊分成4組，爭奪首名出線。C組的裘錦秋和張振興，先後以24比19和31比19擊敗趙聿修，進行「Win or Go Home」決鬥。張振興快速入局，不斷殺入內線，打出10比0的攻勢。相反「裘記男籃」手感冰冷，完半場前兩分鐘，才憑着何子琛的罰球「開齋」，加上姚卓曦射入三分「止血」，追成8比17。

單節轟入3球三分 兩節賽制，入局固然關鍵，但一樣可以後來居上。裘錦秋下半場大灑「三分雨」，吳卓謙包辦3球，張柏翹內外開弓，反超前24比21。整整10分鐘，張振興只能在罰球線上得分，更頻頻失誤，把球權拱手相讓。結果，裘錦秋反勝26比21，小組兩戰全勝，連續三屆殺入4強。

吳卓謙單節轟入3球三分，豪取11分，成為勝利功臣。隊長姚卓曦攻入7分，張柏翹則有5分進帳。

吳卓謙