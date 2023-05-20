昔日小將今日孭飛爭冠軍

「賽馬會菁英盃」決賽今日於旺角大球場一觸即發，由冠忠南區火併理文。昔日曾以U22適齡球員身份，參戰過這個盃賽決賽的兩位球員，南區的陳凱柏（Paco）和理文的余煒廉， 如今已「大個仔」並成為所屬球隊的主力。

兩入決賽未威過Paco：要贏番次 南區曾於2019/20球季打入「菁英盃」決賽，惟最終不敵對手傑志，屈居亞軍。當時疫情正值高峰，賽事也因此而閉門作賽，作為當時南區正選陣容中，其中一位U22球員的Paco，還記得在空蕩蕩的將軍澳運動場作賽的情景：「因為疫情所以冇球迷，令嗰場決賽變得一啲氣氛都冇。」他說今次有機會真正感受有球迷的決賽，非常期待。Paco續指如今如今不再是U22適齡球員，身份上的轉變，也意味需要負起更大責任：「今年身份唔同咗，如果有得踢就要帶住啲年輕球員，我喺球會6年經歷過兩次決賽都攞唔到，希望今次可以為南區贏到冠軍啦！」

難忘奪魁經歷 「煒廉」：一刻都不能鬆懈 至於理文曾於2018/19球季殺入決賽，當時作為「黃黑軍團」U22適齡球員的余煒廉，在該場大戰擔正，最終幫助球隊擊敗佳聯元朗，首嘗捧盃滋味。該場決賽戰況激烈，理文在領先兩球情況下，法定時間內一度被追平，最終在加時階段取得入球擊敗對手，「煒廉」認為透過該場賽事，認識到對待決賽應有的態度：「當時好彩最尾加時憑住角球入波，嗰次決賽係攞到寶貴嘅經驗，知道踢決賽最緊要係唔可以有一刻鬆懈，就算領先緊都冇得放鬆。」現時已成為理文後防主力的「煒廉」，今季多次戴起隊長臂章，他表示希望將經驗分享給陣中的U22「小師弟」，幫助他們發揮出最佳表現。