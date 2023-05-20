HKJC JSR呈獻：on.cc東網直播 「賽馬會菁英盃」冠軍戰 冠忠南區火併理文

冠忠南區

「賽馬會菁英盃」經過一季征途後，今日於旺角大球場上演決賽，由冠忠南區與理文爭奪冠軍寶座。南區為爭奪躋身港超聯後首個錦標，今場戰意毋庸置疑；至於早前失落聯賽錦標的理文，則矢志重整旗鼓，力爭繼2018/19賽季後再次捧盃。（JSR Youtube & FB、港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

以A組首名姿態進身淘汰賽的南區，4強靠互射12碼淘汰標準流浪，繼2019/20賽季之後再闖決賽。南區今季各項賽事已經與理文5次交手，包括在「賽馬會菁英盃」分組賽取得1勝1和不敗戰績。

鄭兆聰：對賽往績參考價值不高 主教練鄭兆聰（Ricky）認為來到一場定勝負的決賽，任何往績的參考價值都不高：「理文人腳較南區充裕，但球員要對自己有信心，因為我哋今季喺呢項賽事打得好好，尤其係一班年輕球員，希望到時踢得放啲。」南區傷兵情況有改善，鞠盈智及翟廷峯都已投入操練，至於川瀨浩太停賽後今場可以復出。

陳傲軒分組賽曾對理文梅開二度，助球隊取勝，不過他認為對方在決賽會作充分準備，加上對方失落聯賽冠軍後，是役必定拼盡力爭錦標，預期今次交手比以往更加困難。「阿軒」又指今場要全力爭勝，讓季後退役的謝德謙以冠軍完結球員生涯：「球隊上下好尊重『阿謙』，希望可以令佢20年嘅職業生涯有完美句號，同埋Ricky不斷同我哋講解戰術，已經做好部署。」

曾昭達：收拾心情全力爭勝 曾於2018/19賽季於這項盃賽封王的理文，今季於A組次名身份晉級，4強再以1比0擊敗東方闖入決賽。理文上場於聯賽遭傑志逼和，與聯賽冠軍擦身而過，主教練曾昭達承認球隊因此一度低落，但相信球員都已經收拾心情，全力準備今場決賽。頭號射手艾華頓今場要坐波監，惟「達Sir」仍對球隊充滿信心：「南區部分U22球員都打開正選，呢方面佢哋肯定秤先，我哋今場陣容會有所調整，但我對球員有信心，希望可以攞到冠軍完結今季征途。」

理文U22球員鄭進泓在2019/20賽季曾代表南區出戰決賽，雖然當時上陣時間不多，但「沙維」認為仍吸取了寶貴經驗。「沙維」指出比起當年，如今自己應對比賽心態更為成熟：「呢個舞台都係為咗我哋而設，放膽去做自己應該要做到嘅嘢，證明畀人睇我有幾多料。」「沙維」續指上場聯賽過後難免感失落，但表示：「仲有一場決賽等緊我哋，為此我哋全力做好準備。」