黎格爾獲選深水埗最佳球員

深水埗球隊fb專頁周四公布，由球隊教練團根據全季表現和比賽態度，選出的兩個獎項「最佳球員」和「最佳年青球員（U22）」，分別由黎格爾和尼高拉斯奪得，頒獎儀式日前已在球隊聚餐期間舉行，兩人分別從主帥郭嘉諾手中接過獎座，以及由贊助商送出的3,000港元大支票。