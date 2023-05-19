聖若瑟出局趙蕸雄當累積經驗

聖若瑟於開賽前，兩位主力包括精英賽最有價值球員張嘉謙，以及得分後衞許浩翔因傷缺陣，結果得分重任落在身高1米9的鄧力嘉身上，但這位小前鋒不時遭到夾擊，鮮有起手機會，加上聖若瑟未能發揮團隊默契，兩場皆有頗多傳球失誤，令追分難上加難，最終首圈止步。

效力甲一球隊晉裕的聖若瑟教練趙蕸雄承認，球隊是日表現未達水準：「B Grade球員經驗尚淺，加上兩個中六主力剛從ＤＳＥ回歸，球隊整體磨合有待改善。第一場我們表現綁手綁腳，到第二場雖已有進步，但仍未足夠，今次當是給年輕球員累積經驗。」他又透露張嘉謙肩膀脫臼，許浩翔小腿壓力性骨折，兩人未必能趕及暑假舉行的「學界馬拉松」：「其實許浩翔精英賽時已受傷，但他選擇『博一博』，不過我們商討過後，為了他的球員生涯着想，應該要休息，下年還有機會在學界賽擔當領導角色，帶領新人。」