北角協同成首支Ｄ３晉級球隊

北角協同的Mohammad Awais（右）對漢華轟入9分。

男子組首日賽事，D3球隊北角協同表現神勇，於B組接連擊敗精英賽冠軍聖若瑟書院及港島區D1季軍漢華中學，驚喜殺入4強。中鋒辛譽燁認為意義重大：「以前我們的籃球隊很少人認識，現在終於有力和D1球隊競爭。」

分組賽力壓聖諾瑟漢華 北角協同今年由英華書院名帥朱耀明領軍，成績突飛猛進，贏得港島區D3冠軍後，首戰精英賽亦勇闖8強。今屆Panasonic學界籃球賽採用20分鐘賽制，比賽到最後兩分鐘才停錶，對協同這類擅打快攻的球隊更有利。協同首戰對聖若瑟，後者兩名主力張嘉謙和許浩翔因傷缺陣，戰力大受影響，首節落後協同3比5。次節協同憑配合及上佳防守，一度拉開15比7，聖若瑟失誤連連，最後分半鐘雖有杜晰哲連入5分止血，但難阻協同以17比12爆冷取勝。

協同士氣如虹下再迎漢華中學，後者以26比11大勝聖若瑟，獲勝一方可以首名出線，首節協同僅領先11比10，隨後Mohammad Awais（阿西）大爆發轟入9分，以19比14取得兩連勝。作為Panasonic賽首隊晉級4強的D3球隊，協同眾將完場一刻相當興奮，贏球功臣「阿西」表示：「有想過贏他們（聖若瑟書院），這幾個月我們積極苦練，上星期更到澳門備戰，心態和團隊意識都有好大進步。」他感謝朱耀明教練為球隊帶來改變：「以前我們好懶散，沒想過要進步，現在學懂嚴謹執行教練指令，變得更自律。」另一球員辛譽燁期待球隊4強有更佳表現：「朱Sir說，對強隊唔好怯場，相信自己！」