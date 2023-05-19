走步之鬼變功臣廖詠琪：值晒

Y組3隊旗鼓相當，林大輝先險勝漢華26比23，對永隆同樣膠着，最後一分鐘僅領先1分。此時廖詠琪挺身而出，內線連取4分，加上朱寶恩和梁芷甄建功，林大輝成功兩連勝。完場哨聲一響，廖詠琪與隊友激動相擁。「我平時不算是很突出的球員，但我告訴自己，當球隊有需要時，我就要站出來。」

光看兩場攻入18分的表現，很難認同廖詠琪「不突出」，但原來她中二才開始打球，中三轉入林大輝：「疫情前一年，我看着『占士』（教練陳翊麟）帶領裘錦秋打入精英賽4強，那場何佩盈獨取37分，覺得好熱血，好想打波，就轉校過來。我的花名是『走步之鬼』，以前被『占士』罵會好驚好頹，然後就被換走……現在只想證明自己。」精英賽奪亞，是廖詠琪最熱血的回憶，但她「貪心」想染指冠軍：「精英賽決賽輸太多了，被人笑史上最大分差，今次想證明我們不只這樣。」