協恩闖4強向8連霸邁進

小組兩戰全勝展現強勢 Panasonic學界籃球邀請賽闊別4年回歸，昨日在灣仔修頓場館揭開戰幔。力爭8連霸的協恩中學展現霸氣，分組賽連挫拔萃女書院和滙基書院，以小組首名出線。至於林大輝中學則在「死亡Y組」突圍，力壓漢華中學及浸信會永隆中學，同樣闖入4強。

賽事雲集24支頂尖學界勁旅，男女子各分成4組，每組首名可躋身4強。初賽採取兩節制，各隊務求「快打快」。女子組常勝軍協恩被編入Ｗ組，首場火併女拔，協恩一如既往大打全場緊迫，上半場已遙遙領先17比8，早早換入小將試陣，卻令到火力下降，下半場只有姚釆芸和毛凱欣取得4分，又被苗海晴射入三分，讓主力急得跺腳，幸好及時調整，終有驚無險贏21比15。

隨後小組重頭戲協恩硬撼滙基。滙基早前贏得3×3比賽冠軍，過程中曾爆冷淘汰協恩，成為球迷熱話。兩軍相隔一個月重遇，協恩證明她們還是5人籃球霸主。「雙塔」李心悅和黃雅婷統領禁區，李佩沛和甘梓澄外投亦具火力，大幅領先18比4。滙基主力梁煒嵐和梁凱澄被對手嚴密看管，吳詠貽一度帶頭追分，惟為時已晚，協恩再贏28比13，率先晉級4強，向8連霸邁進一步。

協恩作為班霸，贏，是家常便飯，輸，便成為新聞焦點。中五的黃雅婷有份參與上月3×3比賽，她直言「一定有壓力」，但對待勝負，比想像中豁達：「贏當然好，但輸都可以學到更多。因為一定是表現不好，才會輸球。認真檢討，然後加倍努力就好。」昨日對滙基一仗，協恩沒有錯放重點在「復仇」身上，只是相信自己、做好自己：「中六生歸隊，但教練強調不能依賴她們，有沒有人帶着，我們都可以做得更好，用防守帶動進攻。」

死亡Ｙ組林大輝脫穎而出 至於「死亡之組」Y組，3隊實力可謂不相伯仲，結果精英賽亞軍林大輝脫穎而出，先後以26比23及29比21連挫漢華和永隆，兩戰全勝打入4強，將與Z組首名爭奪決賽資格。圖／文：余樂詩、許思彤