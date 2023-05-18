籃兒召集！修頓今日燃戰火 13彩蛋充滿睇頭

男拔萃

被譽為學界4大錦標之一的「Panasonic學界籃球邀請賽」，睽違3年強勢回歸，今日於灣仔修頓場館開打。賽事來到第13屆繼續帶來精彩大戰，24支學界勁旅雲集修頓場館，爭逐冠軍殊榮。今次賽事由兩節賽制到小組賽最強戲碼，充滿睇頭，以下就為讀者介紹13個「彩蛋」。

１20分鐘一場更易爆冷 今屆賽事小組到4強採20分鐘制，勝負取決那一隊入局較快，即使缺乏高度、板櫈薄弱，也可憑快攻搶分，增加爆冷機會。相反如陷入劣勢，還慢慢磨打陣地戰，恐怕時間不會等你。

２學界新勢力排隊等上位 元朗區亞軍趙聿修紀念中學、沙西區亞軍德信中學和港島區D3冠軍北角協同中學，今年首戰精英賽就打入8強，女子組九龍區D2的寶血會上智英文書院同樣創出校史佳績，這批新勢力會否扮演「攔路虎」，令人期待。

３拔萃 喇沙小組狹路相逢 男子小組最強戲碼，必屬D組拔萃男書院火併喇沙書院。兩隊原本於今年學界決賽相遇，惟男拔因違反防疫規定被取消資格。男拔近年成績勝一籌，但喇沙實力亦有提升，為爭出線勢必有惡鬥。

４滙基再遇協恩神的地位 賽事首日重頭戲，必數協恩中學對滙基書院。兩隊曾於九龍區決賽碰頭，當時協恩大勝30分，但滙基於上月舉行的3人籃球賽，險勝1分復仇成功。今番再遇滙基能否撼動「神」的地位，令人期待。

５英華 聖若瑟勢演7號波對決 今屆精英賽聖若瑟書院險勝英華書院奪冠，但鬧出「用錯波」風波，賽事誤用女子的6號球，而非男子的7號球。今次兩隊同處上線，有望4強交手，英華力爭3連霸的同時，亦想爭回一口氣，聖若瑟也想趁機證明奪冠實至名歸。

６中六生學界最後探戈 對中六生而言，學界賽事可謂「打一場少一場」。協恩李佩沛、中華基督教青年會干潁堯、英華倪嘉仁、喇沙曾朗謙……這些在精英賽打出名堂的學界健兒，將迎來最後一次學界5人賽，誓不留憾。

７甲一名將化身最強教練 甲一球星換個身份同樣鬥得激烈。蔡再懃帶領德信中學，與拔萃男書院爭奪出線資格。作為男拔舊生兼助教，阿懃如何取捨？陳翊麟領軍裘錦秋和林大輝包攬精英賽亞季軍，成績驚人。嗇色園主辦可藝中學能否倣效教練梁民熊，在巨人陣中打出「小巨人」精神？

８星級評述陪你投入激鬥 除了入場打氣，球迷亦可於on.cc東網和睇體Facebook追蹤賽事最新情況，決賽日（21日）更有現場直播，由「港版流川楓」鄭錦興和「蘇雞」蘇肇朗擔任評述，陪大家見證王者誕生。

９極速對焦遊戲考心思 入場觀眾打氣要花點心思！決賽日將分3節進行「極速對焦時刻」遊戲，司儀會讀出不同情景題目，要求在場觀眾作出貼題表情，最有創意及符合主題的觀眾，可獲得Panasonic Pocket牙刷、負離子美髮梳或速乾風筒作禮物。

10全明星隊成員爭MVP 今屆賽事多位入選精英賽全明星隊的球員均會出戰。其中衞冕的英華書院派出倪嘉仁、吳委峻和莫煒謙等人，精英賽冠軍聖若瑟亦有3個「全明星隊」成員（張嘉謙、漢禮仁、鄧力嘉）坐鎮。女子組方面，協恩「MVP」李佩沛、滙基射手梁凱澄及青中「籃板后」干潁堯，各具特色，同樣值得留意。

11大賽睽違3年重臨籃球聖地 3年疫情令學界賽事近乎停擺，今年學界大賽終於重臨修頓，相信本地籃球迷對這個「籃球聖地」絕不陌生。場館最多可容納約2,000人，預料在熾熱氣氛下，必會令賽事生色不少。

12藝人球員組隊表演賽陣容鼎盛 周六的表演賽亦是今屆焦點之一，由藝人、現役球員及籃總代表分成兩隊，「火箭夢想隊」何倚富、林俊光和吳嘉軒曾膺Panasonic籃球賽「三分王」，而「熱血戰士隊」的蔡再懃、胡兆智和葉偉恒則是前「MVP」，睇頭十足！

13限量場刊記錄24隊親筆心聲 每年Panasonic賽大會都炮製了精美場刊，早於年初已展開製作及拍攝，為24支球隊留下青春倩影。小編更設立了「不只是學界，更是……」這條「填充題」給球員回應，眾人認真地親筆撰寫及繪出答案，透露心聲，想知他們的答案，記得入場時細閱場刊嘞！圖：司徒子文 文：余樂詩、許思彤

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