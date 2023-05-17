莫蘭又「晒槍」面臨重罰

今季場外醜聞不斷的灰熊球星莫蘭再次惹事，周日於其朋友直播期間疑似又拿出槍械。NBA已就事件展開調查，灰熊宣布禁止他參加一切球隊活動。

灰熊常規賽以西岸第2名完成，季後賽不敵湖人首圈出局，一班球員正放暑假，23歲的莫蘭周日在朋友的社交平台直播中露面，片段中的他和朋友坐在車中隨音樂邊唱邊跳，手中卻握着一支手槍。該影片於社交媒體廣泛流傳，其後遭刪除。

暫遭灰熊禁止一切球隊活動 灰熊得悉事件後，宣布禁止莫蘭參加一切球隊活動，直到NBA完成調查。兩個月前，莫蘭才因類似事件被罰停賽8場，NBA發言人Mike Bass指：「我們留意到社交媒體上有一段關於莫蘭的影片，正搜集更多相關資料。」至於莫蘭本人則未有就事件作出回應。

莫蘭作為NBA矚目新星，場外風波卻一浪接一浪，先是涉及一宗打鬥案，三月又因在直播中拿出手槍而被罰停賽8場，他其後發聲明道歉，並承諾會洗心革面，如今再犯相同錯誤，相信將受到更重的處分。■余樂詩報道