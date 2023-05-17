傅家俊獲外卡出戰職巡賽

45歲的傅家俊近兩年因為疫情缺席多項賽事，令其世界排名跌出前64位，他接受世界桌球總會官網訪問時表示對獲發外卡感開心：「我打了桌球25年，但過去幾年面對極大挑戰，能夠再次獲得機會，代表香港與世界頂尖球手再戰兩個球季，令我感到自豪！我會盡自己所能，證明我仍能在這個最高水平比賽演出。」

目標打入前64征世錦賽

傅家俊於2018年曾接受眼部手術，他亦分享其最新情況：「我的雙眼狀態還好，現時情況穩定，但不是100％康復，但我想應該不會完全康復了。我需要習慣在飛蚊症影響下比賽，透過訓練應該可以適應這個情況。現在每次瞄準球時都會見到『飛蚊』，為解決問題，我嘗試改用一個新的方法去瞄準，雖然難度因而增加，但這是我目前唯一可做的。」