宿敵對決硬碰硬

Panasonic學界籃球邀請賽球隊介紹來到最後一集——拔萃男書院和喇沙書院。兩大名校由學業鬥到體育，這次同處D組，爭奪唯一的出線資格，自然竭盡所能，勝出這場「宿敵對決」。賽事本周四展開，兩隊周六登場，勢掀高潮。■圖：司徒子文、文：許思彤

男拔兄弟幫齊心超越自我 拔萃男書院於九龍區D1 4強擊敗英華書院，但因違反防疫規定被「DQ」，同時失去精英賽資格，對球員打擊極大。「好頹，好低落。學界停了3年，好不容易有得打，又被疫情這樣搞一搞……」陳偉邦說球隊一度陷入前所未見的低潮，在教練鼓勵下重新出發。

學界四大錦標，男拔失落前二，剩下的Panasonic和馬拉松，冠軍固然重要，但絕非唯一。阿邦指着素描本上「自我追求」四字：「這是劉Sir（領隊劉宇麟）定下的目標。我們背負男拔的名字，但不認為冠軍理所當然，贏了也不代表一切，反而要加倍努力，才可以留在這個位置。」因中六生忙着準備DSE，中四的阿邦接任隊長。常說年少氣盛，他追求的，卻非個人表現：「場上場下都要關心隊友，知道他們優點和喜惡，怎樣傳球令他們舒服一點。」他笑說男拔「個個都好有性格」，直來直去，才有今天的好感情，拭目以待一眾兄弟如何在球場上證明實力。

喇沙下苦功決意重建王朝 喇沙書院於2011年包攬九龍區D1和精英賽冠軍，惟近年成績下滑，隊長曾朗謙（Kyle）直言：「一聽到喇沙個名，就覺得是弱隊。」抱着不甘，喇沙在疫情下堅持一周5天練習，教練、球員和舊生們（喇沙人腳不足，需要舊生陪練）一條心，終以九龍區亞軍之姿打入精英賽，奪得季軍。「我們11年未入過九龍區決賽，八年未打過精英賽，今年可謂重返榮耀。但未夠，還可以更好，證明喇沙有實力贏冠軍。」

喇沙以不假外求自傲，所有球員都是自家出品，由中一開始培養。之前失落兩大錦標，關鍵正是板櫈深度不足，令主力陷入犯規麻煩，甚至拚盡抽筋、受傷。吃得鹹魚抵得渴，Kyle提醒隊友每人行多一步：「主力有時打足40分鐘，是辛苦，但入得喇沙就是這樣。惟有多些溝通，積極防守，用有限人數打好每1分鐘，朝着Panasonic冠軍進發。」

陳偉邦 曾朗謙