輕取葵青 提早封王 中西區暫無意升超

港甲周日上演多場第26周聯賽，其中榜首中西區於青衣東北公園，憑許宏鋒個人梅開二度，作客以2比0擊敗榜尾葵青，提早一輪順利奪取聯賽冠軍，惟會方表示下季暫時未有計劃升超。

中西區上周對駿英九龍城的榜首大戰，因天氣惡劣情況影響下，需要腰斬及重賽。球隊今場面對榜尾葵青只要多取1分，便能提早封王，當然精銳盡出，陳冠燊把守最後一關，盧斯安奴鎮守後防，安達墮後組織，許宏鋒、安基斯及大衞巴拉繼續組成前線三叉戟。中西區主動搶攻下，許宏鋒於上、下半場各建一功，帶領球隊以兩球淨勝葵青，兼順利捧走今季聯賽冠軍。