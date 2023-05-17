輕取葵青 提早封王 中西區暫無意升超
港甲周日上演多場第26周聯賽，其中榜首中西區於青衣東北公園，憑許宏鋒個人梅開二度，作客以2比0擊敗榜尾葵青，提早一輪順利奪取聯賽冠軍，惟會方表示下季暫時未有計劃升超。
中西區上周對駿英九龍城的榜首大戰，因天氣惡劣情況影響下，需要腰斬及重賽。球隊今場面對榜尾葵青只要多取1分，便能提早封王，當然精銳盡出，陳冠燊把守最後一關，盧斯安奴鎮守後防，安達墮後組織，許宏鋒、安基斯及大衞巴拉繼續組成前線三叉戟。中西區主動搶攻下，許宏鋒於上、下半場各建一功，帶領球隊以兩球淨勝葵青，兼順利捧走今季聯賽冠軍。
張震康︰先培養小將增強陣容
中西區主要贊助人張震康賽後對捧盃感到十分開心，透露會發放50萬獎金予職球員作鼓勵。雖然作為應屆甲組聯賽冠軍，但他表示球隊下季暫時未有計劃升上港超聯：「如果下季升超，有好多球員都唔會升上去，所以下年希望先培養更多U22球員，增加陣容深度之後，再為2024/2025球季升上超聯做好準備。」張震康續指球隊正與數名超聯球員接洽，希望在增兵後下季可再奪甲組冠軍。■■李浚湣報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：