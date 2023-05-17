菁英盃10大最佳Ｕ22球員揭盅

2022/23「賽馬會菁英盃」已經來到決賽階段，昨日足總於賽前記者會上，率先頒發每隊「最佳Ｕ22球員」獎項，至於「Ｕ22星中之星」則會在今日的決賽當天揭盅，由在場媒體機構投票選出，球迷敬請期待。

為鼓勵Ｕ22球員爭取好表現，今屆「賽馬會菁英盃」特意加入專為Ｕ22球員而設的個人獎項，讓每隊各自選出隊中的「最佳Ｕ22球員」，而經過一輪激烈選舉過後，10名得獎者分別為冠忠南區門將伍瑋謙、理文後衞羅焯熙、晉峰後衞葉卓文、深水埗門將戴廷匡、和富大埔後衞郭縉諾、傑志中場袁振謙、香港Ｕ23後衞陳潤潼、港會後衞周子謙、東方門將鍾凱文，以及標準流浪門將盧兆崎，每人各自可得到3,000元及獎座。至於「Ｕ22星中之星」將於決賽日揭曉，由在場媒體機構代表從以上10位獲獎球員中選出，得獎者可再獲得5,000元及獎座。

Ivan與隊友「分享」獎金 南區門將伍瑋謙（Ivan）對於獲獎表示開心，又感謝隊友對自己今季表現的認同，但他認為個人發揮仍有一定進步空間，他又笑言會將3,000元獎金與隊友一起分享：「啲錢會攞去請食飯，剩低個啲可以攞去搭車。」