周六終極決戰火併理文 伍瑋謙盼助冠忠南區創歷史

「賽馬會菁英盃」決賽本周六在旺角大球場上演，由冠忠南區與理文爭冠。兩隊職球員昨日現身賽前記者會，其中被冠忠南區主教練鄭兆聰稱讚，有力成為香港其中一名最佳門將的伍瑋謙（Ivan）期望助球隊取得升上港超以來首項錦標。■■圖、文：鄧文滔

記者會開始後，率先頒發每隊最佳U22球員獎項，其後兩支決賽隊伍主教練鄭兆聰及曾昭達先後發言，前者表示球隊目前士氣不俗，有信心決賽當日有理想發揮，並大讚門將伍瑋謙表現出眾，指對方有條件成為「香港頭3位最好嘅門將」。

至於被大力讚揚的伍瑋謙（Ivan），就視之為推動力，稱會努力向這個目標邁進。今季南區各項賽事對理文暫時僅得1敗，Ivan謂對賽往績能給予球隊心理優勢，但坦言決賽充滿變數，要視乎臨場表現：「球隊無論喺聯賽定『賽馬會菁英盃』都贏過理文，相信對手壓力會大啲，但決賽係一場過，所以好難估計，希望臨場發揮好啲，幫球隊創造歷史，始終南區升上港超之後冇捧過盃。」

羅焯熙想奪冠獻李康廉 理文在煞科戰兩度領先下被傑志逼和，失落聯賽冠軍，主教練曾昭達稱全隊已平復心情，現時目標以「賽馬會菁英盃」冠軍完成今季賽事。「達Sir」謂對傑志領紅被逐的艾華頓，是役將會停賽，但他相信其他球員有力挺身而出：「艾華頓缺陣令球隊少咗個人用，但我對其他人好有信心，希望佢哋把握機會幫球隊贏冠軍。」他又指以往對南區，大多被對方利用反擊製造入球，呼籲全隊小心提防。

理文U22球員羅焯熙就稱今場必定全力爭勝，把冠軍送給季後掛靴的李康廉：「無論場內外，佢都教咗我好多嘢，希望可以為『康廉』同球會攞冠軍。」

賽事獎金方面，冠軍球隊能取得港幣120,000元，亞軍就有港幣60,000元。此外，冠忠南區及理文分別提名南區康樂體育促進會及香港單親協會，成為香港賽馬會捐贈善款受惠機構，冠軍提名機構可獲港幣100,000元，亞軍則獲港幣50,000元。