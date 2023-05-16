U22開操未齊腳 司徒Sir：6月出外拍跳

為備戰9月的U23「亞洲盃外圍賽」，港隊U22昨日於將軍澳賽馬會足球訓練中心，展開首課操練，主教練司徒文俊透露球隊6月份將作客踢兩場友賽。

由於港超剛剛完季，加上周末尚有理文對冠忠南區的「賽馬會菁英盃」決賽，因此昨日操練僅16人出席。今次初選名單中包括郭縉諾及黃靖揚兩位新面孔，「司徒Sir」對兩人作出點評：「『縉諾』仲係細，佢嘅個人技術都OK；黃靖揚今日冇嚟練波，但見佢喺深水埗都好有拚勁同速度。」

今年9月接連有亞運及U23亞盃外兩項賽事，「司徒Sir」確認前者會由港隊主教練莊恩安達臣領軍，他則會負責U23亞盃外，並承認賽期頻密下或影響亞運備戰工作：「亞盃外仲可以嘅，但亞運班『99仔』冇咩集訓，安達臣又要集中喺大港腳身上；另外亞運唔屬於國際賽期，可能撞正聯賽，有啲球員如果要踢埋亞盃外，接近成個月唔喺香港，攞唔攞到人都成問題。」此外「司徒Sir」透露6月將安排友賽，惟對手暫未能公布：「仲等緊對方確認，會喺同一個國家踢兩場友賽，目前只能夠講對手唔屬於東南亞地區，都算偏遠嘅。」

郭縉諾初體驗夠新鮮 和富大埔球員郭縉諾有份入選初選名單，首次參與代表隊操練的他表示感覺新鮮：「主要係嚟攞經驗，自己由細到大都想入到港隊，希望加強各方面嘅能力。」