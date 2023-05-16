安帥透露港隊9月友賽安排

香港足球代表隊主教練莊恩安達臣昨日現身港隊U22操練時，透露已為港隊9月國際賽期的友賽作安排，指土庫曼及澳門都會是潛在「拍跳」對手。早前港隊公布最新初選名單，安帥同日分享到今次選人決定，並透露已經邀請「準入籍兵」米高參與6月初的港隊操練。

潛在對手澳門土庫曼 港隊將於10月出戰2026世盃亞洲區首圈外圍賽，明年亦要應付亞洲盃決賽周，安帥昨日現身時提到9月國際賽期的友賽安排：「到時對手有可能會係澳門同土庫曼，由於10月嘅世盃外對手可能較弱，9月國際賽嘅目標係幫助球隊踢得更主動同入波。」對於未來會否約西亞球隊友賽，他表示要視乎世盃外圍賽的成績，再作安排。

足總上周公布最新一期大港腳初選名單，當中標準流浪中場林衍廷，以及理文翼鋒張憙延雙雙榜上有名，安帥指已留意兩人多時：「我一直想發掘有潛力嘅年輕球員，佢兩個都係我關注好耐嘅球員，林衍廷係本地其中一位有前途嘅防中，入唔入到決選，就要睇操練期間嘅表現。」

安達臣又提到德丙恩高斯達特U19前鋒米高的入籍情況，透露此子雖仍未領取特區護照，但已邀請他參與6月初港隊操練：「6月歐洲聯賽收咧，佢應該會抽空來港，希望到時畀佢適應喺香港練波。」港隊初選大軍下月5日展開操練，備戰6月國際賽期兩場友賽。

■■圖、文：林卓臻