塞爾特人再闖東決搵熱火復仇

昨日NBA季後賽東岸「搶七大戰」，塞爾特人憑主將達頓狂轟51分，主場以112比88殺退76人，總場數險勝4比3，連續兩年殺入東岸決賽，將與熱火爭奪東岸盟主寶座。

達頓轟51分淘汰76人 76人原本場數領先3比2，惟塞爾特人主將達頓在Game 6末節擺脫低潮，獨取16分，把戰線拖入「搶七」。關鍵一戰達頓延續熱燙手感，28投17中，包括三分球10投6中，個人狂轟51分，寫下史上「搶七大戰」得分紀錄，兼有13籃板、5助攻及2偷波的全能數據。

比賽剩餘3分鐘時，達頓在全場掌聲中被調離場，TD花園隨即響起「Beat the Heat（打敗熱火）」的歡呼聲。塞爾特人曾於2020年東岸決賽不敵熱火，今年終獲復仇機會。「這是全年最好的時刻，作為一個競爭者，我很喜歡這個機會。」達頓賽後已磨拳擦掌。

與打出巨星風範的達頓相比，76人1哥兼新科MVP艾賓特今場令人失望，18投5中僅得15分，繼2019和2021年後，生涯第3次「搶七」失敗。「大鬍子」占士夏登同樣低迷，只有9分進帳，連累球隊提早放假。