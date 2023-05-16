港隊派遣9將征世錦賽 朱成竹來港10年迎收成期

世界乒乓球錦標賽周六假南非德班展開，港隊今次派出9將參賽，昨日在體育學院會見傳媒，分享備戰情況。近況不俗的朱成竹將兼顧單打和雙打，她憶述來港10年嘗盡酸甜苦辣，總算迎來收成期：「今天能站在這裏，肯定是甜的。」

港隊今次派出4男（黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、吳柏男）及5女（杜凱琹、李皓晴、朱成竹、林依諾、吳詠琳）出賽，角逐單打、雙打和混雙項目。其中朱成竹兼顧女單和女雙（夥拍杜凱琹），但表示會把重心放在雙打上：「我比較喜歡雙打，有『阿杜』在，失誤或迷惘時可以交流，堅定信念。」

朱成竹16歲由上海來港，轉眼10年，她感覺時光飛逝：「我原本是上海市隊，覺得香港氛圍和內地很不一樣，很喜歡這種大家庭的感覺，過得很開心。」但10年間難免有低潮，尤其是早年成績平平：「3年前很迷惘，不知應不應該堅持，到底哪裏出了問題，明明自己已經很努力。不過當看到身邊的人，大家同樣為成績不斷付出，最後還是堅定走下去。」

寄望能參加巴黎奧運 朱成竹去年迎來收成期，於團體世錦賽一鳴驚人，錄得7勝1負，協助女團打入8強，隨後於ＷＴＴ系列賽奪得1金1銀3銅，她感謝團隊一直以來的信任：「去年世錦賽讓我肯定自己，也肯定團隊。當我沒成績時，他們一直沒有放棄我，感激這個大家庭。」除了世錦賽，朱成竹將首次參加亞運，長遠目標是征戰來年巴黎奧運：「我在東奧作為後備球員，自然想親自上場感受，一步一腳印吧。」

至於出戰單打、雙打和混雙的杜凱琹，期望繼2017年後再與黃鎮廷站上混雙頒獎台，但坦言手傷尚未康復，會用平常心面對成績。■圖、文：許思彤