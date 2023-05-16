裘錦秋誓打代表作

裘錦秋中學（葵涌）男女子隊今年繼續稱霸葵青區，並且雙雙躋身精英賽8強，當中女子隊更奪得精英賽季軍，寫下近20年最佳成績。5月18日展開的Panasonic學界籃球邀請賽，裘錦秋男女籃士氣十足之下，盼望打出代表作不留遺憾。■文：余樂詩、鄧文滔

展現壯志男籃再衝刺 裘錦秋中學（葵涌）男籃去年在「學界馬拉松」險勝英華書院贏得冠軍，功臣之一的姚卓曦最終獲選為最有價值球員。今年他已成為球隊隊長，帶領球隊奪得葵青區冠軍，實現學界6連霸。

裘錦秋的訓練量在學界向來數一數二，球員一星期6課訓練，磨練出強大的意志。姚卓曦認為，學界賽特別意義在於「自強不息」，也就是他們的校訓：「我們雖然身型不高，隊中3、4個主力亦已畢業，但大家很團結，疫情期間用心訓練、一齊進步。精英賽8強不敵可藝，結果確實令人失望，但要記住那場是輸在自己不夠集中，希望之後的賽事不再發生相同問題，捲土重來。」

這位中六生亦期待在首個Panasonic賽帶領球隊打出驚喜：「我們以防守反擊為主，多數靠某球員切入再分出去射波，陣中有不少射手，不計中鋒其餘都有外投能力。作為隊長，希望帶領球隊至少打入4強，一步一步挑戰冠軍寶座。」

姊妹齊心尋求突破 裘錦秋中學（葵涌）女子籃球隊在精英賽奪得季軍，取得近20年以來最佳成績，隊長張韻漾指成績達到預期，希望能夠「再創奇迹」，擊敗「神之隊」協恩中學：「有一次與協恩中學對壘，我們可以在半場拿到領先，只可惜到下半場可能因為體力不足，被她們反超前，所以希望在今次賽事『贏番次』。」

回望今屆學界賽事的旅程，「韻漾」指學會團結的重要性，大打爭氣波，用鬥志與對手周旋：「我們落場比賽的球員可能不是很多，要靠意志以及隊友不斷的鼓勵、互相不斷提場，才可以撐落去。」

「韻漾」續稱自己現已是中六生，將是最後一年與隊友比賽，希望與師妹在今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」取得理想成績。

姚卓曦 張韻漾