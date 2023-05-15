Y組兩強用實力對話

Panasonic學界邀請賽將於5月18日至21日在修頓場館開戰，其中精英賽亞軍林大輝中學，以及屯門區冠軍浸信會永隆中學被編入同組力爭出線，兩支實力不容小覷的隊伍交鋒，勢必掀起一番激鬥，且看兩隊經過一連串成長歷練後，能否再接再厲，在校史寫下光輝一頁。

浸信會永隆中學 放膽拚搏傳承經驗 屯門學界女籃霸主浸信會永隆中學，早前未能躋身精英賽8強，而陣中19歲的超齡球員林普茵（Poyan），全程只能扮演一名旁觀者，對她來說或多或少也感到無奈：「當刻很想與隊友一起落場，改善表現，始終要在後備席上提點很困難；但心情未至於太難受，因為自己亦知道是時候放手，慶幸在場外學習到很多東西。」

Poyan能夠在今次「Panasonic學界籃球邀請賽」復出，對球隊而言必定有很大幫助，而這名最後一次參賽的大師姐，則希望隊友可以盡快成長：「自己比其他人至少年長兩、三年，比賽經驗更豐富，相對在球場上會較為淡定；其實她們能力並不差，只是需要一個人帶領，才能進步至另一層次。」

慣常位置為得分後衞及小前鋒的Poyan，續指自己將會身兼更多控球職責，以控制球隊進攻節奏。

教練：林碧怡

其餘隊員：李樂林、洪婉晴、陳芷珊、王頌筠、湯凱喬

本學年成績：屯門區A Grade冠軍、精英賽12強

林大輝中學 誓創校史新一頁 林大輝中學女子籃球隊在今屆精英賽打入決賽，創下校史最佳成績，隊長梁芷甄回望球隊一路走來的種種，認為能夠以奇兵姿態不斷晉級，已經超出所料：「本身沒想過能打入決賽，但真正晉級那刻，我們圍在一團哭起來，因為拿到超乎預期成績真的很開心。」

可惜林大輝到決賽不敵「神之隊」協恩中學，無法令她們的「里程碑」變得更圓滿，但「芷甄」謂球隊成績已令全隊非常鼓舞，就算未能再創驚奇拿下冠軍，也未有太大遺憾：「雖然我們很想贏該場決賽，但就算落敗亦不會特別失落，因為入到決賽已經是Bonus。」今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」將成為林大輝女籃展示實力的機會，或許，里程碑就在這兒奠下呢！

教練：陳翊麟

其餘隊員：劉伊嵐、陳詠心、陳悅心、陳錦瀅、施晞嵐、朱寶恩、李巧怡、陳芷珊

本學年成績：精英賽亞軍、沙田及西貢區A Grade D1冠軍

圖：司徒子文、文：余樂詩

林普茵 梁芷甄