綠軍76人「搶七」 史馬特誓言捍衞主場

NBA季後賽4強決出3席，剩下1席是76人和塞爾特人之爭。兩隊今日會師TD花園「搶七」，「綠軍」後衞史馬特誓言捍衞主場：「現在比數回到0比0，你只需要一場勝利，這絕對是一場血戰。」

76人原本有望G6晉級，但塞爾特人球星達頓第4節爆發，獨取16分，讓球隊死裏逃生，回到主場「搶七」。「G7顯然是一場大戰，很高興可以回家，感覺像在主場觀眾面前自我救贖。」達頓說。史馬特預計G7的激烈程度，堪比拳王阿里對傅利沙：「我們必須拳拳到肉，無論發生甚麼事都堅持到底，繼續進攻。」

艾賓特籲隊友克服困境 丟掉大好形勢的76人MVP艾賓特，鼓勵隊友克服困境：「作客取勝不容易，但我們做到過，這是一樣的。我們需要快點入局，每個人都要挺身而出，由我做起。」這是艾賓特生涯第3次「搶七」，他於2019年、2021年不敵速龍和鷹隊，今次尋求首勝。76人和塞爾特人勝方取得最後一張4強門票，與熱火會師東岸決賽。

許思彤報道