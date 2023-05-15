何詩蓓環地中海賽首站掛金

一連三站的環地中海賽於上周六在法國展開。香港「飛魚」何詩蓓（圖）奪得200米自由泳金牌和50米自由泳銀牌，其中50自時間達到巴黎奧運A標，獲得個人第4張奧運入場券。

50自達標奪第4張奧運入場券 為備戰世錦賽和杭州亞運，港隊派出6男3女，包括何甄陶、林昭光、麥世霆、Adam Chillingworth、黃培燊、衛恆恩、何詩蓓、張心悅和李芯瑤，參加一連三站的環地中海賽。

首站位於法國魯西永地區卡內，焦點落在女子200米自由泳。何詩蓓以1分57秒97首名晉級，再於決賽造出1分55秒42奪金，時間比第二名的比利時泳手Valentine Dumont快2秒84。

此外，何詩蓓於50米自由泳決賽游出24秒56，僅次於瑞典好手史祖絲當（24秒02）摘銀，刷新個人保持的香港紀錄，兼達到24秒70的巴黎奧運A標，繼100、200和400米自由泳後，獲得個人第四張奧運入場券。何詩蓓周日會轉戰100、400米自由泳和50米蛙泳，再爭獎牌。

男子組方面，何甄陶殺入50米自由泳決賽，以22秒43排名第7。