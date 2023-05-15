訪油蔴地天主教小學(海泓道)落埋場鬥波 東方球員分享初心 搵番青春感覺

今季港超聯球季接近完結，由香港足球總會主辦，「中銀香港社區足球伙伴計劃」中的重點項目「足動校園體驗計劃」，也來到尾三站，今次輪到東方在教練羅志焜帶領下，聯同陣中4位球員代表到訪油蔴地天主教小學（海泓道），與該校60名學生分享作為職業球員的點滴，兼一齊踢波，度過愉快又充實的下午。

今季由盧比度掌帥的東方，除成功闖入「高級組銀牌賽」決賽，以及在「足總盃」和「賽馬會菁英盃」殺入4強之外，聯賽也能以第4名完成，作為一支重用本地年輕球員的球隊，可以做出這個成績令人非常鼓舞。其中是日有份到場參與活動的孫銘謙及黃皓雋兩位年輕球員，都有份角逐「香港足球明星選舉」最佳年青球員獎，前者已成為港隊常規主力，後者就於今年首次進身「大港腳」，年紀輕輕已成為後輩學習的對象。

同學勇於較量氣氛熱爆 幾位東方職球員身穿球隊制服到場，逐一向同學仔作自我介紹，分享各自踢波的初心，以及選擇以足球員作為職業的原因，一班同學都聽得非常入神，更踴躍參與問答環節。其後同學們被分成多組，在幾位東方職球員指導下，體驗不同與足球運動相關的熱身訓練，考驗大家的反應及敏捷度。難得有港超球員到訪，同學們當然希望能夠與他們同場較量，面對人多勢眾的小學生軍團，東方球員更出奇招，將皮球圍住向前推進，但仍敵不過同學們的夾擊。5位東方職球員大戰小學生的一幕，也將活動氣氛推向高潮。活動來到最後，同學們也從東方職球員手上，接過預先準備的精美禮品，面對大家的簽名要求，東方眾將更是來者不拒。

大讚小朋友有潛力 看着同學們在球場上飛奔揮灑汗水，東方球員都說猶如看到兒時的自己，其中黃皓雋就表示：「頭先落到場，都好似見番細個經歷過嘅階段，自己第一次接觸足球，都係經過學校同家長，都希望同學仔可以繼續參與足球活動。」至於司職前鋒的孫銘謙，就大讚同學仔速度和活力十足，有潛質接他的棒：「同小朋友踢波自己都後生咗，係搵番青春嘅感覺，成個過程好開心。」事實證明「孫銘」眼光不俗，皆因是日參與活動的同學仔中，有不少都是東方青年軍的成員，當中現就讀小五的高子朗，就說非常享受與一隊「大哥哥」同場競技的時光，還談到未來目標：「希望日後可以成為職業足球員。」

圖、文：林卓臻