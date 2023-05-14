湖人闖西岸決賽鬥金塊

湖人昨日回到主場，在勒邦占士攻入30分領銜下，以122比101大勝勇士，場數4比2殺入西岸決賽，同時終結勇士的西岸季後賽不敗神話。

湖人在攻防兩端全面壓制對手，團隊命中率高達5成，勒邦占士14投10中，獨攬30分9籃板9助攻。安東尼戴維斯交出「雙雙」17分20籃板。利亞維斯扮演「X Factor」，取得23分。相反，勇士只靠史堤芬居里支撐，他28投11中，攻入32分。奇利湯臣未有化身「G6 Klay」，19投3中，僅得8分。

卡爾投降：勇士唔係冠軍球隊 勇士不只無緣衞冕，也吞下主教練卡爾自2015年接掌兵符後，西岸季後賽首場敗仗。卡爾直言，勇士今年不是一支冠軍級別球隊：「今年大部分時間，我們都不在季後賽範圍。這不是一支冠軍球隊，如果是的話，我們不會止步於此。」

湖人晉級後，將繼2020年「泡泡季後賽」後，再與金塊爭奪決賽資格。風水輪流轉，當年湖人是西岸龍頭，如今金塊貴為頭號種子，擁有主場之利。

許思彤報道