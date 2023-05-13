5月13日(六)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月13日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
殘羽女將林芷煖改代表澳洲
殘疾羽毛球女將林芷煖，周四晚在社交平台發文，透露被取消港隊資格，感到不被當局尊重，並表示將代表澳洲出賽。林芷煖2018年亞殘運為港取得SU5級女單銅牌，惟2019年後受傷患困擾，要暫停訓練3個月，其代表隊資格更被取消，令她感到付出不被尊重，決定轉為代表澳洲出戰。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20230513-0513_00286_014/殘羽女將林芷煖改代表澳洲
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc