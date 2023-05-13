殘羽女將林芷煖改代表澳洲

殘疾羽毛球女將林芷煖，周四晚在社交平台發文，透露被取消港隊資格，感到不被當局尊重，並表示將代表澳洲出賽。林芷煖2018年亞殘運為港取得SU5級女單銅牌，惟2019年後受傷患困擾，要暫停訓練3個月，其代表隊資格更被取消，令她感到付出不被尊重，決定轉為代表澳洲出戰。