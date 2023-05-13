港隊初選點兵備戰6月友賽

足總昨日公布33人港隊初選名單，為6月國際賽作準備，除日前在中甲取得入球的安永佳等外流兵外，林衍廷及張憙延等亦成功獲徵召。

為準備來年「亞洲盃」決賽周，港隊6月5日展開集訓，6月15及19日安排友賽作磨合，當中19日落實在香港大球場迎戰泰國。是次初選名單中，今季演出獲肯定的標準流浪中場林衍廷和理文翼鋒張憙延皆成功入圍，兩人同樣繼前年醉酒風波後首度獲選。

亞洲盃1‧14先鬥阿聯酋 此外亞洲足協昨日更新「亞洲盃」決賽周賽程，身處C組的港隊小組賽要10日內踢3場，明年1月14日先鬥阿聯酋，之後1月19日挑戰伊朗，1月23日則火併巴勒斯坦。鄧文滔報道

港隊33人初選名單 門將：梁興傑（標準流浪）、葉鴻輝（東方）、 保羅（傑志）、謝家榮（和富大埔）

後衞：亞歷斯祖、鐘樂安、 梁冠聰、黃梓浩（東方）、羅素、周緣德、艾里奧（傑志）、馮慶燁、徐宏傑（理文）、 勞烈斯（大連人）、梁諾恆（浙江隊）、 茹子楠（梅州客家）、陳晉一（皇家伊倫聯）

中場：林衍廷、余在言（標準流浪）、胡晉銘（東方）、黃洋、顏卓彬、陳俊樂（傑志）、黃威（理文）、鞠盈智（冠忠南區）、 陳肇鈞（晉峰）

前鋒：孫銘謙、黃皓雋（東方）、艾華（冠忠南區）、 羅梓駿、潘沛軒（傑志）、張憙延（理文）、安永佳（廣西平果哈嘹）