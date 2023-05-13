決賽同場較量潘氏父子：唔會留手

潘文俊4月中才坐正任流浪主教練，今日決賽即與兒子潘沛軒正面交鋒，他強調各為其主：「囝囝當然想有表現，我亦想帶好隊波，真係要踢過先知邊隊贏，但屋企人一定入場支持。始終佢優勢係快，如果落場嘅話我會叫後防集中啲。」「潘沛」職業生涯處於剛起步階段，「潘Sir」大戰前夕不忘向他勉勵一番：「能夠去到大球會係好事，依家有得踢係佢努力嘅成果，唔好因為外界一啲唔好嘅說話，輕易受到影響。有時踢得唔好，或者畀人換走都唔好氣餒同介意，盡量做好自己。」