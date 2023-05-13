決賽同場較量潘氏父子：唔會留手
今日大戰看頭之一，必屬流浪主教練潘文俊，與效力「藍鳥」的兒子潘沛軒，首次在決賽同場較量。兩父子賽前均對賽事十分期待，並異口同聲指絕不會留手。
潘文俊4月中才坐正任流浪主教練，今日決賽即與兒子潘沛軒正面交鋒，他強調各為其主：「囝囝當然想有表現，我亦想帶好隊波，真係要踢過先知邊隊贏，但屋企人一定入場支持。始終佢優勢係快，如果落場嘅話我會叫後防集中啲。」「潘沛」職業生涯處於剛起步階段，「潘Sir」大戰前夕不忘向他勉勵一番：「能夠去到大球會係好事，依家有得踢係佢努力嘅成果，唔好因為外界一啲唔好嘅說話，輕易受到影響。有時踢得唔好，或者畀人換走都唔好氣餒同介意，盡量做好自己。」
潘沛軒：希望做啲估唔到嘅嘢
能夠與爸爸於決賽交手，「潘沛」表示興奮兼期待：「由足總盃4強已經開始諗，好想有機會同阿爸分出高下，呢場波對我好重要，亦帶畀我更多動力，希望可以證明自己，同埋得到佢認同。」「潘沛」笑言場上無父子，一定竭盡所能助「藍鳥」捧盃：「其實自己每場波之前都會同阿爸傾吓，但今場可能敏感少少。另外阿爸清楚我嘅優缺點，希望場上會有啲變化，做啲大家估唔到嘅嘢。」
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