再嘗捧盃滋味定榮膺3冠王？ 標準流浪 傑志駁火爭盃

標準流浪FatGor 林衍廷

今日下午旺角大球場激爆「足總盃」決賽，由標準流浪與傑志爭冠。流浪季尾氣勢如虹，全隊均希望繼1994/95球季後再次捧盃而回；「藍鳥」剛成功衞冕聯賽錦標，是役雖陣容不整，但仍力爭「3冠王」美譽，誰能笑到最後，踢過至知！（無綫翡翠台周六下午3時直播）

流浪聯賽煞科日作客大炒和富大埔，成功以第3名完季，兼鎖定「亞冠盃」外圍賽資格，主教練潘文俊指完成了首個任務，但心態上不會放鬆，尤其相隔多年後再殺入決賽，定必全力以赴，務求90分鐘內取勝，惟他透露祖連奴或因傷避戰。「藍鳥」是役未能夫添應戰，但「潘Sir」指球隊會謹慎為先：「佢哋少咗兩位進攻主力，攻力點都有影響，但級數仲喺度，我哋會照樣穩守先，始終球隊最煞食係防守反擊。」

伊巴謙：盡力爭取入波 前鋒伊巴謙上場梅開二度，加盟後不足半季已為球隊攻入5球。即將出戰生涯首個決賽，伊巴謙承認在眾多球迷面前難免有壓力，但今仗仍會盡力爭取入球，為球隊贏得錦標而回。

傑志於聯賽「天王山之戰」逼和理文，衞冕成功，總監兼主教練朱志光卻擔心球隊出現「捧盃後遺症」，提醒球員要保持專注，切勿在奪冠後即時走樣：「我哋之前對東方要踢到加時，上場落雨10人迎戰下又踢咗30幾分鐘，球員體能點都有影響，流浪近況好好，加上攞到亞冠外圍賽資格後可能會輕鬆啲，冇咩壓力。」明加索夫對理文兩黃一紅被逐，今場要停賽，丹恩奴域則因紀律問題料繼續避戰。

羅素：提防對手快速反擊 後衞羅素上仗後備入替為球隊扳平，捧走其職業生涯首個聯賽冠軍，他對這個入球相當難忘。「藍鳥」早前曾於「賽馬會菁英盃」分組賽被流浪「雙殺」，羅素指對手實力不容忽視：「佢哋踢5後衞陣式，防守好穩陣，反擊亦好快兼有威脅，不過我好想再次捧盃，今場唔會輕敵。」

標準流浪箭頭 伊巴謙（左） 傑志左閘 羅梓駿（前） 傑志中場 米基爾（右）