英華女學校堅毅不屈爭佳績

5月18至21日於修頓場館舉行的Panasonic學界籃球邀請賽即將展開，屬於這項賽事常客的英華女學校，對上兩屆分別奪得季軍及亞軍，成績彪炳。經歷3年空白期後，這支港島區勁旅今屆當然希望一嘗冠軍滋味！

作為港島區冠軍的英華女學校，早前卻在精英賽次階段賽事惨遭兩連敗，提早出局，就讀中五的隊長陳嘉欣（陳總），承認大家的確心有不甘，期待在「Panasonic學界籃球邀請賽」可以捲土重來：「精英賽時球隊明顯擁有很多不足之處，經過校內考試、新年及DSE後，大家已開始加緊訓練，以及調整狀態，希望為自己及一眾中六隊友，在今屆比賽爭取最好成績。」

「自小渴望成為香港學界其中一名突出的球員，令其他人知道我的厲害，然後拚命『守死』自己，為球隊作出貢獻，帶領隊友取得更多冠軍及榮耀。」「陳總」直率地說出自己的目標，然而她亦明白各人在籃球路上，皆有不同堅持的動力，強調成績固然重要，但更希望隊友可以在比賽過程中成長，以及繼續追逐個人的籃球夢。文：李浚湣

陳嘉欣