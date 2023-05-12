AD傷出！勇士乘機擊敗湖人

衞冕總冠軍的勇士力挽狂瀾，於季後賽西岸4強第5仗絕地反擊，主場以121比106擊敗湖人，系列賽追成場數2比3，保住晉級一線生機，勇士下場將作客鬥湖人，肯定有激戰。

賽前落後場數1比3的勇士，首節已打出氣勢，全隊12射7中，領先32比28。第2節「大帝」勒邦占士轟入3記三分球，帶領湖人一度反超前，但勇士保持火力，史堤芬居里更射入壓哨三分球，助勇士半場以70比59繼續領先。

下半場勇士繼續主控戰局，完場前約7分半鐘，湖人內線主力安東尼戴維斯被勇士中鋒盧尼擊中頭部，須離場檢查，最終勇士以121比106守住勝利。

奇兵積蒙格連攻入20分 勇士今場有6人得分達雙位數，其中史堤芬居里以5成命中率交出27分，另有8次助攻。韋堅斯亦攻入25分、7個籃板及5次助攻，而之前專責防守的積蒙格連亦貢獻20分、10個籃板及4次助攻。湖人勒邦占士獲全隊最高的25分及9個籃板，提早離場的「AD」則奪23分加上9個籃板，賽後湖人更新其傷情，證實傷勢無大礙。

東岸4強方面，紐約人憑主將謝倫賓遜攻入38分、9個籃板及7次助攻，以112比103擊敗熱火，追至場數2比3。