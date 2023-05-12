友賽中國男籃香港東方獲益良多

香港東方籃球隊周一（8日）及周二（9日）與中國籃球隊，於青島的國信籃球訓練基地進行兩場友誼賽，取得1勝1負。隊長陳兆榮形容，兩場友賽為球員提供學習機會，見識國家隊水平。

中國籃球隊正於青島的國信籃球訓練基地短期集訓，近日與奪得ABL邀請賽冠軍的香港東方進行兩場友誼賽。為加強競爭力，東方派多3名外援出戰，第一場東方憑中鋒麥洛連豪取22分及17個籃板，以73比67取勝。東方此戰3人得分上雙，麥洛連之外，Baptist和基拔各得17及16分，全隊命中率亦達到5成，比對手的38％為高。

對戰兩場各勝一仗 第2場中國隊變陣出擊，東方雖有麥洛連轟全場最高26分及11個籃板，但仍以56比77告負。此戰東方僅麥洛連得分上雙，其次為各取8分的梁嘉顯和基拔。中國則有李添榮、王睿澤和范子銘得分達雙位數，其中王睿澤命中率達100％，3次命中三分球，取得11分。中國隊今次集訓以年輕球員為主，中鋒周琦兩場友賽均未有上陣，只在場邊觀戰。

香港東方隊長陳兆榮賽後表示：「這幾天集訓讓年輕球員擴闊眼界，無論有否落場，都會是很好的學習機會，可以見識國家隊水平，學習他們的執行性、個人技術等，對於球員有一定的得着。」他又稱，今次香港東方請來的新外援，需要時間適應球隊體系，對於能夠贏了1仗感到滿意：「對手很有活力，防守上對位很快，我們回港後會檢討不足並加以改善，新一季銀牌、聯賽努力為球隊爭勝。」余樂詩報道