是敵亦是友為冠軍戰造勢 標準流浪對傑志記得入場打氣！

2022-2023年「足總盃」決賽將於周六（13日）一觸即發，由標準流浪於旺角大球場火併傑志，足總昨日率先舉行賽前記者會，標準流浪主教練潘文俊、隊長林嘉緯，以及傑志總監兼主教練朱志光、球員羅梓駿均有出席，並回答一眾記者提問。

記者會正式開始之前，足總首先播放兩隊晉級「足總盃」決賽的精華片段，之後4位職球員代表輪流發言。流浪主教練「潘Sir」認為，球隊目前士氣正盛，隊內上下亦十分團結，盼可以相隔多年後再次捧盃：「我諗除咗『嘉緯』、『均宜』比較有決賽經驗，陣中好多球員，甚至外援可能都係第一次喺香港爭盃賽冠軍，相信會為佢哋帶嚟衝擊。」至於隊長林嘉緯則指自己的足球生涯已去到尾聲，很期待今次有機會與眾多曾經並肩作戰的傑志舊隊友同場較量，一定全力以赴，希望可以取得冠軍。

羅梓駿重點招呼「宜嘉」 至於傑志總監兼主教練「朱Sir」笑言，今次決賽對手雖然有點陌生，但球員方面包括「嘉緯」、「均宜」卻十分熟悉，又呼籲球迷積極入場睇好波：「過去幾星期嘅盃賽4強，甚至聯賽都踢到好緊湊，叫做有啲話題畀人哋講吓。見到上場聯賽煞科戰對理文，咁大雨情況下都吸引咗好多球迷入場支持，甚至完場一刻個個都衝晒入球場，呢樣盛況我係樂於見到。」而今季表現出色的後衞羅梓駿表示，今場冠軍戰會重點防守兩名前輩「嘉緯」及「均宜」：「呢場比賽對我嚟講感覺好特別，因為喺一場咁重要嘅決賽對番兩位前輩，係我小時候成日都會幻想嘅場面。」

流浪申請牌照出戰亞冠 除此之外，在聯賽已鎖定排第3的流浪，賽前已獲得2023/24球季「亞冠盃」外圍賽的參賽資格，球隊總監李輝立（Philip）透露牌照正在申請當中：「其實時間唔太充足，因為亞洲足協畀咗個期限，但好彩足總幫手，應該都搞掂。其實揾一個有Pro license教練係最難，不過我哋已經揾到，佢會嚟短期幫手，大家都熟悉嘅，呢一刻唔講住，但流浪會踢亞冠附加賽嘅。」Philip續指來季球員變動不大，大部分主力亦會續約，只有祖連奴確定離隊。李浚湣報道