亞洲盃決賽周分組形勢出爐 港隊C組力抗西亞3雄

孫銘謙 港隊前鋒

亞洲足協（AFC）昨晚於卡塔爾多哈為「亞洲盃」決賽周分組賽進行抽籤儀式，自1968年後再登大舞台的港隊被編入C組，將與巴勒斯坦、阿聯酋及伊朗爭奪出線資格。

於去年「亞洲盃」外圍賽取得佳績，相隔逾半世紀後再闖決賽周的港隊，被編入C組，同組對手包括巴勒斯坦、阿聯酋及伊朗3支西亞球隊。至於國足就與衞冕的東道主卡塔爾同處A組，同組還有塔克吉斯坦及黎巴嫩。

兩支亞洲頂級球隊日本及南韓分別列入D組及E組，日本在D組最強對手相信是伊拉克，要出線難度不大。而南韓在E組優勢更加明顯，同組對手有馬來西亞、約旦及巴林，「太極虎」要出線只是簡單任務。今屆亞洲盃決賽周將於2024年1月12日2月10日於卡塔爾舉行，6組頭兩名球隊以及4支最佳第3名成績球隊，將可進身16強淘汰賽階段。

卡希爾朴智星現身抽籤 2023「亞洲盃」決賽周分組賽抽籤儀式於多哈舉行，多位亞洲球壇名宿，包括前澳洲國腳卡希爾、前曼聯球星朴智星，以及前中國女足名將孫雯都獲邀擔任抽籤嘉賓，各參賽球隊都有派代表出席，其中港隊主教練莊恩安達臣亦親身飛抵當地，大會同時於儀式上公布今屆決賽周標誌。林卓臻報道

亞洲盃決賽周分組形勢 A組卡塔爾、中國、塔吉克斯坦、黎巴嫩

B組澳洲、烏茲別克、敘利亞、印度

C組伊朗、阿聯酋、香港、巴勒斯坦

D組日本、印尼、伊拉克、越南

E組南韓、馬來西亞、約旦、巴林

F組沙特阿拉伯、泰國、吉爾吉斯斯坦、阿曼