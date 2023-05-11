76人挫綠軍贏多場晉級

昨日NBA季後賽東岸4強，艾賓特打出MVP表現，帶領76人作客以115比103擊敗塞爾特人，系列賽領先3比2，只要下仗主場贏波，就可自2001年後再闖東岸決賽。

塞爾特人今場陷入苦戰，首節領先3分後就一直挨打，其中王牌達頓首節頭5球「全炒」，整節僅獲2分，「綠軍」半場落後對手49比58，其後力追不果，最終76人憑較佳命中率，以115比103贏得Game 5。

艾賓特打出MVP身價 今季首奪MVP的艾賓特盡顯身價，轟入33分、7個籃板及3次助攻，連續3場季後賽得分「30+」，隊史僅次於兩位傳奇艾佛遜（5場）以及張伯倫（4場）。隊友泰利斯麥斯亦貢獻30分及7個籃板，占士夏登則有17分及10次助攻。塞爾特人方面，達頓攻入全場最高的36分，另外搶得10個籃板。

同日西岸4強，金塊主場以118比102擊敗太陽，系列賽領先3比2，率先「叫胡」。金塊主將祖傑繼續交出高效表現，今場貢獻「三雙」29分、13個籃板及12次助攻，成為贏波功臣。