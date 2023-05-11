曾柏同遠赴加拿大追尋職業夢

香港女足代表曾柏同，早前遠赴加拿大，上周六為當地League 1 BC球隊TSS Rovers Football Club上演地標戰。「柏同」對首次外流感興奮，並盼望一嘗職業球員滋味。

本身效力大埔女足的曾柏同，突離隊遠赴加拿大，她解釋是為追尋「職業夢」：「首先自己會去讀書，另外加拿大女子國家隊好強，想喺當地親身感受、裝備自己；同埋2025年當地會發展職業聯賽，希望到時可以體驗職業足球。」

年僅19歲的「柏同」對首次外流感到十分興奮，她不忘感謝身邊所有人的幫助：「無論身處加拿大嘅人，定係香港嘅朋友都幫咗我好多，令我更快適應呢邊嘅環境。」

評地標戰表現中規中矩 「柏同」於4月尾已來到加拿大，並在開季約個半星期前會合球隊，但因轉會手續關係，上周第二輪賽事才可上陣，身穿23號球衣的她在「地標戰」擔任正選後衞，並踢了半場，賽後她認為表現中規中矩：「呢度球員整體速度比香港快，身體對抗亦更強，仲適應緊球隊踢法。」文：李浚湣