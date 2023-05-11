香港賽馬會與亞組委簽備忘錄 提供亞運馬術支援

香港賽馬會昨日宣布，與亞運會組委會（亞組委）簽署合作備忘錄，為杭州亞運馬術項目提供技術支援。

今次馬會主要提供六項支援，包括生物安全、馬匹運輸、馬房管理、獸醫和釘甲服務、場地運作及國際持份者聯絡。杭州市委常委、杭州市政府常務副市長陳瑾致辭時表示，亞運馬術項目在國際及國內廣受關注，感謝香港賽馬會的大力支持。合作備忘錄的簽署，標誌着雙方合作邁入更緊密、更全面、更系統的新階段，衷心希望香港賽馬會充分發揮獨特優勢，運用先進經驗，令杭州呈現一屆安全、精彩的亞運馬術比賽。

馬會行政總裁應家柏表示，很榮幸為杭州亞運馬術項目提供技術支援，「馬會是規模最大的世界級賽馬機構之一，並一直以致力建設更美好社會為宗旨。馬會憑藉全球公認的專業知識和經驗，長久以來為內地的馬匹運動及相關產業的發展作出貢獻。」應家柏續說：「亞運無疑是國家最重要的國際體育盛事之一，我們將與桐廬馬術中心攜手，共同打造最精彩的馬術比賽。」

派團參觀主要比賽場地 馬會同時在人員及設備方面提供支援，以及為馬術項目管理指揮中心工作人員、杭州亞運會香港志願者和其他持份者等提供培訓，以推動馬術項目的成功籌劃、運作和管理。應家柏及馬會團隊日前已到訪杭州，參觀亞運會馬術項目的主要場地桐廬馬術中心、杭州奧林匹克體育中心和亞運村。文：李芷韻