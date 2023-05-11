決賽常客超越自我

5月18日展開的「Panasonic學界籃球邀請賽」雲集24支學界籃球勁旅，其中今屆精英籃球賽決賽雙雄英華書院和聖若瑟書院，分別處於男子A和B組，前者更身負衞冕重任。兩軍近年成為「決賽常客」，如能順利以小組首名出線，將於4強再演「王者對決」，值得期待。

A組：英華書院齊心衝冠 英華書院本學年成為大賽決賽常客，先後於九龍區學界、精英賽、品牌邀請賽及學界三人賽贏得兩冠兩亞，今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」能否再次登頂，值得留意。英華贏得學界冠軍過程峰迴路轉，其4強對手男拔被取消資格，英華因而意外晉級決賽，最終擊敗喇沙書院封王。正因為失而復得，特別難忘。

「小組賽我們曾敗給喇沙，但上天給我們第二次機會，這次我們都抱着不能再輸的心態去戰鬥，最終贏得夢寐以求的冠軍。完場一刻大家都哭了，好開心、好開心。」隊長任竣陽在中六這年贏得個人首個學界冠軍，現在想起仍然深深感動，他形容，學界生涯是「一家人的旅程」：「這兩年我們一齊笑、一齊喊，不經不覺已成為一家人。」

英華正選5人均屬港青球員，「阿陽」期望球隊盡快走出精英賽失利的陰霾，正面迎來各方挑戰：「每人做好本分已足夠，齊心贏冠軍！」

B組：聖若瑟書院激發無限潛能 聖若瑟書院本學年大爆發，以49比36擊敗張振興伉儷書院，自2006/07年度後首奪學界冠軍，其後再闖精英賽決賽，並以66比63勇挫英華書院，相隔23年重登王者寶座。聖若瑟由一度降班至D2，到2018年重返D1，今年終於贏得學校第3座精英賽冠軍，完美演繹：「不只是學界，更是超越自我。」

回顧今屆精英賽，聖若瑟4強淘汰喇沙書院，決賽面對英華，不單擅用身高優勢強攻對手內線，隊長張嘉謙更在關鍵時刻挺身而出，全場轟入5記三分，豪取20分，獲選為總決賽最有價值球員。

賽後，一幕幕晨操、苦練體能的片段在腦海中湧現，張嘉謙感謝球隊在疫情期間一直堅持：「我們投放在籃球的時間是最多，努力最終沒有白費。」累積不少大賽經驗後，張嘉謙希望球隊繼續進步：「Panasonic賽盡量打好自己，目標當然是冠軍。」另一主力麥高銘亦說：「慶幸自己中六這一年再有學界賽，沒想過今年能走這麼遠，有信心再贏冠軍。」圖：司徒子文、文：余樂詩

任竣陽 教練：趙蕸雄、周少傑

其餘隊員：李昊龍、曾子恩、梁晉碩、黃朗君、麥啟弢、施建宏、朱翹、杜晰哲

本學年成績：港島區D1冠軍、精英賽冠軍 鄧力嘉