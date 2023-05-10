莊恩安達臣續約港隊至2025

莊恩安達臣於2021年12月13日被任命為港隊主教練，原定今年6月便會完約，但足總指他藉着豐富的球員和教練經驗，成功為港隊引入了高壓和更具侵略性的打法，更克服疫情帶來的障礙，帶領球隊時隔超過50年，再次進身「亞洲盃」決賽周，因此決定與他續約。

對於今次與港隊續約，安帥亦顯得十分開心：「我看到港隊在過去一年半的進步，說明我們走在正確的軌道上，希望可以組成出色的陣容出戰『亞洲盃』決賽周，並在即將到來的新一輪世盃、『亞洲盃』外圍賽中奪取佳績。我們面前有很多有趣的任務，相信球隊會做得很好。」安帥又不忘呼籲球迷繼續支持港隊：「我們會繼續努力嘗試進攻足球，並有決心贏下每一場比賽，希望球迷們會喜愛我們這種踢法，以及為球隊感到自豪，你們一直是我們最堅強的後盾。」